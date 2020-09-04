СМИ: россиян заинтересовали дорогие смартфоны

Россияне стали чаще покупать дорогие смартфоны. Продажи гаджетов, цена которых выше 50 тысяч рублей, существенно выросли. С января по август 2020 года на них пришлось 30% реализованных товаров.

Если в денежном выражении доля продаж дорогих смартфонов выросла почти на треть, то в штуках показала рост в 7%. Всего реализовано около 1,4 миллиона таких гаджетов на сумму около 100 миллиарда рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные группы «М.Видео-Эльдорадо».

Спрос на смартфоны более высокой ценовой категории был достаточно высок еще в марте 2020 года. В последние месяцы после самоизоляции он вернулся — свою роль сыграл, в том числе. отложенный спрос.

Покупатели стали чаще менять свои гаджеты на более производительные и способные не потерять свою техническую актуальность в ближайшие два-три года. Выбор у них неплохой, особенно если учесть расширение ассортимента ведущими китайскими компаниями. Модели дороже 50 тысяч теперь есть и у Honor, Xiaomi, Vivo и Realme. Лидерство в этом сегменте пока принадлежит Apple и Samsung.

Эксперты считают, что покупать более дорогие смартфоны россияне стали, поскольку у них накопились свободные средства. Деньги появились, поскольку люди не поехали в отпуск из-за пандемии. Из-за роста курса валют теперь дороже и флагманские смартфоны, которые раньше были дешевле 50 тысяч. Спрос поддерживается и имеющимися программами кредитования.