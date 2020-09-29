Увеличение штрафов за пьяное ДТП назвали глупостью
«Глупость полная, потому что популярная идея, когда происходит ДТП, тут же выйти с предложением усилить наказание, в очередной раз что-то придумать. На мой взгляд, надо думать не над тем, как наказать пьяного, если он уже оказался за рулем и тем более кого-то убил, а над тем, как бы он там не оказался», — поделился своими мыслями Радько.
Собеседник уверен, что пока методы борьбы с пьянством не станут другими, ничего не изменится. Многие россияне в глаза не видели сумму, на которую предлагают дополнительно штрафовать за пьяные аварии. Им будет просто нечем платить и никаких уроков из этого никто не извлечет.
Это должна быть массовая антиалкогольная пропаганда, антиалкогольные кампании, воспитание, ограничение на продажу алкоголя и тому подобноеСергей Радько.
Ранее юридические компании и общественники обратились в Госдуму с предложением добавить к сроку за пьяное ДТП штраф в размере до 3,5 миллиона рублей.