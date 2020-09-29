Увеличение штрафов за пьяное ДТП назвали глупостью

Увеличение штрафов за пьяные ДТП — это полная глупость. Бороться с пьянством за рулем надо не наказаниями, а массовой антиалкогольной пропагандой, воспитанием молодежи и ограничениями на продажу спиртного. Об этом в разговоре с «360» заявил автоюрист Сергей Радько.

«Глупость полная, потому что популярная идея, когда происходит ДТП, тут же выйти с предложением усилить наказание, в очередной раз что-то придумать. На мой взгляд, надо думать не над тем, как наказать пьяного, если он уже оказался за рулем и тем более кого-то убил, а над тем, как бы он там не оказался», — поделился своими мыслями Радько.

Собеседник уверен, что пока методы борьбы с пьянством не станут другими, ничего не изменится. Многие россияне в глаза не видели сумму, на которую предлагают дополнительно штрафовать за пьяные аварии. Им будет просто нечем платить и никаких уроков из этого никто не извлечет.

Это должна быть массовая антиалкогольная пропаганда, антиалкогольные кампании, воспитание, ограничение на продажу алкоголя и тому подобное Сергей Радько.

Ранее юридические компании и общественники обратились в Госдуму с предложением добавить к сроку за пьяное ДТП штраф в размере до 3,5 миллиона рублей.