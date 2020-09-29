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    29 сентября 2020, 11:32

    Увеличение штрафов за пьяное ДТП назвали глупостью

    Андрей Иванов, Мария Бокарева

    Увеличение штрафов за пьяные ДТП — это полная глупость. Бороться с пьянством за рулем надо не наказаниями, а массовой антиалкогольной пропагандой, воспитанием молодежи и ограничениями на продажу спиртного. Об этом в разговоре с «360» заявил автоюрист Сергей Радько.
    Увеличение штрафов за пьяное ДТП назвали глупостью

    «Глупость полная, потому что популярная идея, когда происходит ДТП, тут же выйти с предложением усилить наказание, в очередной раз что-то придумать. На мой взгляд, надо думать не над тем, как наказать пьяного, если он уже оказался за рулем и тем более кого-то убил, а над тем, как бы он там не оказался», — поделился своими мыслями Радько.

    Собеседник уверен, что пока методы борьбы с пьянством не станут другими, ничего не изменится. Многие россияне в глаза не видели сумму, на которую предлагают дополнительно штрафовать за пьяные аварии. Им будет просто нечем платить и никаких уроков из этого никто не извлечет.

    Это должна быть массовая антиалкогольная пропаганда, антиалкогольные кампании, воспитание, ограничение на продажу алкоголя и тому подобное

    Сергей Радько.

    Ранее юридические компании и общественники обратились в Госдуму с предложением добавить к сроку за пьяное ДТП штраф в размере до 3,5 миллиона рублей.

    Новости SMI.FM