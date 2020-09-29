Наказания за пьяные ДТП могут существенно ужесточить в России
Как написала газета «Известия», с такой инициативой в Госдуму обратились юридические компании и движение «Синие ведерки». В частности, за опасные ДТП, виновниками которых стали водители в алкогольном или наркотическом опьянении, они предложили добавить к основным санкциям штраф в размере от полутора до 3,5 миллионов рублей.
Его размер будет зависеть от количества погибших и пострадавших, также отягчающими обстоятельствами могут стать неоднократные грубые нарушения ПДД.
При этом специалисты утверждают, что ужесточение мер не всегда имеет действенный результат. В частности, по мнению президента Коллегии правовой защиты Виктора Травина, угроза штрафа может воздействовать на трезвого водителя, тогда как пьяный не отдает себе отчета о последствиях, садясь на руль.