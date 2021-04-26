Увеличение интервала между прививками «Спутником V» допустили в Центре Гамалеи

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о возможности увеличить интервал между первым и вторым уколами «Спутником V». Этот промежуток может составить не 21 день, а даже три месяца, заявил ученый. По его словам, это только усилит иммунный ответ организма, сообщил «Интерфакс».

«Увеличение интервала не повлияет на иммунный ответ, а может даже усилить и продлить его», — подчеркнул он.

К такому выводу ученые пришли по итогам успешных кампаний массовой вакцинации в России и других странах. Гинцбург добавил, что Центр имени Гамалеи поддерживает независимые заявления регулирующих органов, например аргентинского ANMAT, относительно увеличения интервала между прививками.

«Считаем, что, учитывая исключительно высокий спрос на вакцину, это решение значительно ускорит иммунизацию», — заключил ученый.

В России масштабная вакцинация от коронавируса началась в январе 2021 года. По последним данным, медики ввели людям по всему миру более одного миллиарда доз вакцин от нового типа коронавируса.