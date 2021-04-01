Новые правила назначения выплат на детей от 3 до 7 лет утвердили в России

Кабмин утвердил новые правила назначения пособий на детей от трех до семи лет. Согласно им, размер выплаты будет зависеть от доходов семьи.

На сайте Минтруда сообщается, что пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на одного ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50%, как это было ранее.

Для определения размера пособия, согласно новым правилам, будут учитываться доходы семьи. Если при начислении 50% от регионального прожиточного минимума ребенка средний доход семьи на одного человека оказывается ниже прожиточного минимума по региону, то размер пособия повышают до 75%. Если и такого размера выплаты не хватает, то она будет увеличена до 100%.

При этом теперь также будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах. Семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой и получить выплату.

Минтруд проработает вопрос увеличения пособий женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Сейчас ведомство решает, как лучше реализовать эту идею. Замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов отметил, что эта инициатива повлечет за собой дополнительные финансовые траты, поэтому необходимо найти разумный компромисс. Насколько могут вырасти размеры пособий для вставших на учет на ранних сроках беременности, он не уточнил.