Минтруд обсудит увеличение пособий женщинам на ранних сроках беременности

Минтруд проработает вопрос увеличения пособий женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов, сообщило РИА «Новости».

Сейчас ведомство решает, как лучше реализовать эту идею. Пудов отметил, что эта инициатива повлечет за собой дополнительные финансовые траты, поэтому необходимо найти разумный компромисс.

Насколько могут вырасти размеры пособий для вставших на учет на ранних сроках беременности, замглавы Минтруда не уточнил. По его словам, этот вопрос сейчас проходит обсуждение. Пудов заявил об этом, выступая на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее россиян предупредили, что с 1 апреля прекратят действие ряд льгот, которые были введены в стране для поддержки населения в период пандемии коронавируса. Родителям, которые не успели получить новогодние выплаты на детей в возрасте до восьми лет, остается еще полторы недели, чтобы подать заявление и получить по пять тысяч рублей на каждого ребенка.