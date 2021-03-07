Утратой для чеченского народа назвал Кадыров смерть Хеды Саратовой

Правозащитница Хеда Саратова ушла из жизни в Чечне в результате болезни. Глава республики Рамзан Кадыров назвал ее смерть большой утратой для чеченского народа. Он отметил, что ее сильно уважали жители республики.

«Она была сильной и справедливой женщиной, которая посвятила свою жизнь защите граждан от преступных посягательств. В самые тяжелые для нашего народа время Хеда стала одной из немногих, кто открыто говорил о нарушениях прав жителей республики», — написал Кадыров во «ВКонтакте».

Он добавил, что Саратова никогда не изменяла принципам непредвзятости, справедливости и гуманности. В последние годы своей жизни правозащитница помогала искать и возвращать женщин с детьми, которые насильно оказались в Сирии и Ираке.

«За свою честность, отзывчивость и высокие профессиональные качества она пользовалась большим уважением в обществе. Ее утрата стала большой потерей для чеченского народа. Я выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Хеды Саратовой», — отметил глава Чечни.

О смерти Саратовой ранее сообщил глава Совета по правам человека (СПЧ) в Чечне Тимур Алиев. Причиной ухода из жизни правозащитницы он назвал болезнь.