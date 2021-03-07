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    07 марта 2021, 23:11

    Утратой для чеченского народа назвал Кадыров смерть Хеды Саратовой

    Дарья Бунякова

    Правозащитница Хеда Саратова ушла из жизни в Чечне в результате болезни. Глава республики Рамзан Кадыров назвал ее смерть большой утратой для чеченского народа. Он отметил, что ее сильно уважали жители республики.

    Утратой для чеченского народа назвал Кадыров смерть Хеды Саратовой

    «Она была сильной и справедливой женщиной, которая посвятила свою жизнь защите граждан от преступных посягательств. В самые тяжелые для нашего народа время Хеда стала одной из немногих, кто открыто говорил о нарушениях прав жителей республики», — написал Кадыров во «ВКонтакте».

    Он добавил, что Саратова никогда не изменяла принципам непредвзятости, справедливости и гуманности. В последние годы своей жизни правозащитница помогала искать и возвращать женщин с детьми, которые насильно оказались в Сирии и Ираке.

    «За свою честность, отзывчивость и высокие профессиональные качества она пользовалась большим уважением в обществе. Ее утрата стала большой потерей для чеченского народа. Я выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Хеды Саратовой», — отметил глава Чечни.

    О смерти Саратовой ранее сообщил глава Совета по правам человека (СПЧ) в Чечне Тимур Алиев. Причиной ухода из жизни правозащитницы он назвал болезнь.