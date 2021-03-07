facebook_pixel
    07 марта 2021, 12:23

    Правозащитница Хеда Саратова умерла в Чечне

    Андрей Иванов

    В Чечне от болезни умерла правозащитница, член Совета по правам человека (СПЧ) при главе республики Хеда Саратова. Она занималась правозащитной деятельностью во время чеченской войны.

    Правозащитница Хеда Саратова умерла в Чечне

    «Хеда Саратова умерла от болезни, это большая утрата для нас, для всего правозащитного движения», — приводит РИА «Новости» слова главы СПЧ в Чечне Тимура Алиева.

    Хеда Саратова родилась в 1965 году в Шатойском районе Чеченской Республики. Она работала журналистом. В годы чеченской войны занималась правозащитной деятельностью и помогала своим российским и зарубежным коллегам освещать события тех лет. Саратова была членом экспертного совета уполномоченного по правам человека России.

    В последнее время она помогала вернуться домой женщинам и детям, которых мужья и отцы насильно вывезли в зону боевых действий в Сирии и Ираке.