Правозащитница Хеда Саратова умерла в Чечне

В Чечне от болезни умерла правозащитница, член Совета по правам человека (СПЧ) при главе республики Хеда Саратова. Она занималась правозащитной деятельностью во время чеченской войны.

«Хеда Саратова умерла от болезни, это большая утрата для нас, для всего правозащитного движения», — приводит РИА «Новости» слова главы СПЧ в Чечне Тимура Алиева.

Хеда Саратова родилась в 1965 году в Шатойском районе Чеченской Республики. Она работала журналистом. В годы чеченской войны занималась правозащитной деятельностью и помогала своим российским и зарубежным коллегам освещать события тех лет. Саратова была членом экспертного совета уполномоченного по правам человека России.

В последнее время она помогала вернуться домой женщинам и детям, которых мужья и отцы насильно вывезли в зону боевых действий в Сирии и Ираке.