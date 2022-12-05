Общество 05 декабря 2022, 21:30 Утечку персональных данных пользователей «Госуслуг» опровергли «Ростелеком» назвал фейком сообщения об утечке данных с портала «Госуслуги» РИА «Новости»

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«Ростелеком» опроверг утечку данных с портала «Госуслуги». Распространяемая в Telegram-каналах информация является ложной, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«В некоторых Telegram-каналах распространяются скриншоты якобы утекшей базы данных пользователей портала „Госуслуги“. Сообщаем, что эти публикации — очередной фейк», — говорится в сообщении.

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Ранее скриншот якобы «слитых» данных из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала появился в одном из Telegram-каналов, который отслеживает информацию о подобных инцидентах.

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Авторы публикации утверждали, что в открытом доступе оказался текстовый файл, который состоял из порядка 37,5 тысяч строк. Речь идет о ФИО граждан, адресах электронной почты, телефонах, датах рождения, паспортных данных и т. д.

В ходе анализа выяснилось, что они имеют отношение к учетным записям на федеральном портале. По данным «Ростелекома», это оказались сведения одного из региональных порталов, появившиеся в Сети в конце 2021 года.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в своем Telegram-канале, что информация о взрыве в Энгельсе является фейком. По его словам, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры города не пострадали.