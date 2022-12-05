Происшествия 05 декабря 2022, 12:33 Власти опровергли фейк о взрыве в жилом секторе Энгельса Губернатор Саратовской области Бусаргин опроверг взрыв в жилых кварталах Энгельса

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Паблики рассказали о взрыве в Энгельсе. Однако жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры города не пострадали, написал в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло», — объявил он.

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По словам губернатора, в жилых домах взрыва не было, а обстановку на военных объектах проверят силовики. Бусаргин добавил, что повода для беспокойства нет, дома и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

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Видео взрыва утром 5 декабря в Саратовской области показали местные паблики, рассказал RT. Официально информацию не подтвердили. Telegram-канал Baza заявил, что на взлетно-посадочную полосу аэродрома упал беспилотник, пострадали два человека и столько же самолетов.

Серия взрывов из-за утечки газа произошла в разных регионах России. В Нижневартовске разгерметизировался баллон, погибли шесть человек, в Ярославле, предположительно, из-за неисправности плиты вспыхнула квартира на третьем этаже. Пострадал один человек, его госпитализировали. Еще один взрыв газа произошел в жилом доме Заволжья, эвакуировали 18 человек.