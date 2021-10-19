Названа причина «утечки мозгов» из России

Глава Россотрудничества Евгений Примаков объяснил причины «утечки мозгов» из России. Он рассказал, что выезд российских специалистов на работу за рубеж действительно можно назвать проблемой государственного масштаба.

Примаков в беседе с «Комсомольский правдой» выразил уверенность, что люди уезжают из страны не в поиске более комфортного места для работы и жизни. По его мнению, речь здесь идет о просторе для самореализации и воплощении в реальность своих идей.

«Для них это важнее любви к березкам. Когда мы говорим об их возвращении, „любовь к березкам“ не срабатывает. Они и так могут спокойно сгонять летом на рыбалку под Астрахань. Им нужны условия для творчества и работы», — сказал Примаков.

Кроме того, Евгений Примаков отметил: у многих проживающих за границей русских людей есть желание восстановить и укрепить контакты со своей родиной. В одной только Германии насчитывается 2 миллиона «русских немцев». Несмотря на ассимиляцию этих граждан, в ведомстве видят их тягу к русской культуре.

Ранее Примаков говорил, что угроза повторения в бывших советских республиках нападок на русских людей вызывает опасения. Однако Россия гарантирует оперативную реакцию на каждый такой случай.