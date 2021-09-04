Глава Россотрудничества Примаков прокомментировал нападки на русскоязычных в бывших республиках СССР

Нападки на русскоязычных жителей бывших советских республик могут повториться, и это вызывает опасения. Однако российское руководство реагирует на подобные случаи четко и называет их недопустимыми. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

«Я, конечно, опасаюсь, как и многие другие, что такие эпизоды будут повторяться. Но Россия реагирует достаточно четко на них, обозначая красные линии, обозначая, что недопустимо в отношении русского и русскоязычного населения», — приводит РИА «Новости» слова Примакова.

По словам собеседника, эти нападки связаны с трансформацией национального самосознания и конфликтным отношением к России.

Ранее в Сети начали появляться ролики с оскорблениями и угрозами в отношении русскоговорящих людей в Казахстане. Это были «языковые патрули», которые в республике проводил Куат Ахметов. YouTube заблокировал его канал. Министерство внутренних дел Казахстана пригрозило этим «языковым патрулям» проверкой и уголовным делом по ее итогам.