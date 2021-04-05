Утечки данных в Android-приложениях могут произойти из-за экономии разработчиков

Около 60% мобильных Android-приложений оказались уязвимы к утечке личных данных пользователей. «Дыры» в безопасности могли возникнуть из-за желания разработчиков сэкономить время и деньги.

Открытые исходные коды, которые используются практически во всех приложениях на Android-платформе, позволяют разработчикам экономить время и деньги и избегать ошибок при программировании, рассказал в разговоре с «Известиями» руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня. При этом старые коды не проверяются на уязвимость из-за высокой стоимости процедуры.

«Как правило, разработчики мобильных игр и приложений в первую очередь стараются как можно быстрее выпустить продукт на рынок и начать зарабатывать, пока их идею не реализовал кто-то еще. Проработка и реализация безопасности на начальном этапе сильно увеличивают сроки выхода продукта», — сообщил изданию руководитель департамента аудита информационной безопасности Infosecurity Сергей Ненахов.

Ранее специалисты компании Synopsys проанализировали 3335 самых скачиваемых приложений в 18 категориях. Практически во всех программах (98%) используются фрагменты на основе открытого исходного кода, который был создан давно, но программисты продолжают его использовать при создании приложения.