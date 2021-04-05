Уязвимости нашли в 60% самых популярных приложений для Android

Как минимум одну уязвимость содержат 60% самых популярных приложений для Android. Бреши в системе безопасности могут привести к утечке данных пользователей.

По информации компании Synopsys, в 60% самых скачиваемых приложениях для Android имеется как минимум по одной уязвимости. Всего специалисты насчитали в программах 3137 уникальных брешей, сообщила газета «Известия».

В компании пояснили, что уязвимости возникают из-за того, что разработчики используют старые открытые исходные коды. Такие коды помогают компаниям сэкономить деньги и время, отметил руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня. Кроме того, разработчики всегда стараются как можно быстрее выпустить продукт, чтобы их идею не воплотил в жизнь кто-то другой.

«Проработка и реализация безопасности на начальном этапе сильно увеличивают сроки выхода продукта», — рассказал руководитель департамента аудита информационной безопасности Infosecurity Сергей Ненахов.

По словам исследователя мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Виктора Чебышева, степень угрозы пользователям от уязвимости зависит от приложения. Если брешь появилась в мессенджере, то мошенники могут получить персональные данные пользователя. В случае с обычным «Фонариком» ничего страшного не произойдет.