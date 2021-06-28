Утечка опасного вещества произошла на станции в Тюмени

В Тюмени при осмотре грузового поезда на пути сортировочного парка станции Войновка обнаружили течь опасного груза. Вещество из цистерны текло со скоростью 200 капель в минуту.

Течь обнаружили в 17:20 27 июня, на место происшествия выезжал транспортный прокурор. Об этом сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, вред окружающей среде не причинен.

Проверку организовала Тюменская транспортная прокуратура. Она установит причины течи, а также проверит, как соблюдались требования законодательства при перевозке опасных грузов и экологического законодательства.

В конце мая три цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов на Свердловской железной дороге. В результате вытек опасный груз. ЧП произошло на сортировочной горке станции Екатеринбург-Сортировочный.

В начале мая три вагона грузового поезда с щебнем сошли с рельсов в Петуховском районе Курганской области. Причиной могли стать ветхие деревянные шпалы, сообщало Ura.ru. В результате ЧП никто не пострадал.