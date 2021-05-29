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    29 мая 2021, 17:08

    Цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов на Урале

    Ольга Назаркина

    Три цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов на Свердловской железной дороге. ЧП произошло на четной сортировочной горке станции Екатеринбург-Сортировочный.

    Цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов на Урале

    Цистерны сошли с рельсов при роспуске железнодорожного подвижного состава. В результате образовалась течь топлива, сообщило РИА «Новости».

    На месте происшествия работают восстановительный и пожарный поезда, представители Свердловского центра «Экоспас» и правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

    Уральская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований экологического законодательства, а также о безопасности движения железнодорожного транспорта.

    Сход цистерн не повлиял на движение пассажирских поездов.

    В начале мая три вагона грузового поезда с щебнем сошли с рельсов в Петуховском районе Курганской области. Причиной могли стать ветхие деревянные шпалы, сообщало Ura.ru. В результате ЧП никто не пострадал.