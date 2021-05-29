Цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов на Урале

Три цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов на Свердловской железной дороге. ЧП произошло на четной сортировочной горке станции Екатеринбург-Сортировочный.

Цистерны сошли с рельсов при роспуске железнодорожного подвижного состава. В результате образовалась течь топлива, сообщило РИА «Новости».

На месте происшествия работают восстановительный и пожарный поезда, представители Свердловского центра «Экоспас» и правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований экологического законодательства, а также о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Сход цистерн не повлиял на движение пассажирских поездов.

В начале мая три вагона грузового поезда с щебнем сошли с рельсов в Петуховском районе Курганской области. Причиной могли стать ветхие деревянные шпалы, сообщало Ura.ru. В результате ЧП никто не пострадал.