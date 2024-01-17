Общество 17 января 2024, 14:03 Устройство для надевания обуви без помощи рук создали в Москве Студенты в МАИ создали устройство для надевания обуви без помощи рук Freepik

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Начинающие ученые и инженеры Московского авиационного института (МАИ) создали устройство, которое поможет инвалидам обуваться без помощи рук. Об этом сообщило АГН «Москва».

Автор изобретения — студентка института № 7 «Робототехнические и интеллектуальные системы» МАИ Анна Филаретова. Среди создателей также студенты других ведущих технических вузов страны.

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Вместе с командой девушка собрала полезное устройство для людей с ограниченными возможностями, нарушениями мелкой моторики и избыточным весом. Оно будет полезно и тем, кто находится на реабилитации и столкнулся с проблемами с суставами.

Технология представляет собой блок электроники и механизм, который умеет отодвигать и возвращать язычок обуви, развязывать и завязывать шнурки, а также ослаблять и затягивать шнуровку.

Управлять таким устройством можно с помощью приложения на телефоне. Инженеры также планируют доработать функцию голосового управления. Весной его начнут тестировать на целевой аудитории, после чего студенты выпустят первую партию на продажу.

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