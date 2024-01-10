Подмосковье 10 января 2024, 17:34 Новый способ лечения обморожений и ран разработали в МФТИ в Долгопрудном Пресс-служба администрации города или района

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Ученые МФТИ представили новый способ лечения глубоких ран, ожогов и обморожений. Этот метод заживления поврежденных тканей не оставляет шрамов и рубцов.

В основе новой технологии — использование стволовых клеток. Сам метод, по словам ученых, но новый, но в Долгопрудном предложили уникальный способ сбора субстанции. Ее выращивают в виде клеточных комплексов в форме сферы размером от 100 до 200 нанометров. Это повышает выживаемость клеток после введения в организм. Именно сфероиды высвобождают в три раза больше факторов роста и питательных веществ, которые способствуют заживлению раны.

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«В сердцевине раны образуется зона некроза с погибшими тканями, но по периферии остаются ткани, которые еще можно сохранить. В первые сутки после получения травмы мы вводим стволовые клетки, которые начинают вырабатывать факторы роста, снижают воспаление и ускоряют восстановление», — пояснила автор разработки, научный сотрудник центра живых систем МФТИ Марина Волкова.

Новая технология будет особенно востребована в условиях Крайнего Севера, где травмы заживают сложнее и болезненнее из-за особенностей климата.

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