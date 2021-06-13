Устроившего стрельбу на Красной площади акциониста арестовали на 2 месяца

Художника-акциониста Павла Крисевича, который устроил стрельбу на Красной площади, на два месяца отправили в изолятор. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением Таганского районного суда от 13 июня Крисевичу Павлу Олеговичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 августа», — рассказали в суде.

Накануне Крисевич устроил стрельбу из охолощенного пистолета Макарова на Красной площади. Никто не пострадал. Его задержали и завели уголовное дело о хулиганстве.