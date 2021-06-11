Акциониста задержали за стрельбу на Красной площади

Художник-акционист Павел Крисевич устроил стрельбу из пистолета Макарова на Красной площади. Его задержали полицейские. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Тельнов.

«Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы. По моим сведениям, его отвезли в ОМВД „Китай-город“, где он сейчас находится», — приводит агентство слова юриста, который затруднился сказать, что за пистолет был у акциониста и откуда он его взял.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что по предварительным данным, Крисевич стрелял из охолощенного ПМ.