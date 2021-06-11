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    11 июня 2021, 13:40

    Акциониста задержали за стрельбу на Красной площади

    Андрей Иванов

    Художник-акционист Павел Крисевич устроил стрельбу из пистолета Макарова на Красной площади. Его задержали полицейские. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Тельнов.

    Акциониста задержали за стрельбу на Красной площади

    «Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы. По моим сведениям, его отвезли в ОМВД „Китай-город“, где он сейчас находится», — приводит агентство слова юриста, который затруднился сказать, что за пистолет был у акциониста и откуда он его взял.

    Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что по предварительным данным, Крисевич стрелял из охолощенного ПМ.