Усиленный режим дезинфекции питьевой воды ввели в Москве из-за коронавируса

Коронавирус может попасть на территорию очистных сооружений Москвы. Городские власти ввели усиленный режим дезинфекции питьевой воды. Контроль за ее безопасностью станет жестче.

«Должен быть усилен кратно контроль за водоподготовкой, очисткой, пробами, которые здесь (на станции водоподготовки Рублевская — прим. ред.) берутся, а также ужесточение режима очистки стоков», — приводит РИА «Новости» слова мэра Москвы Сергея Собянина во время посещения станции столичного водоканала.

Градоначальник отметил, что в период пандемии «Мосводоканал» ввел усиленный режим дезинфекции и ужесточил контроль безопасности питьевой воды. Ежедневно на всех станциях водоподготовки мегаполиса проводят около пяти тысяч проб, чтобы исключить возможное заражение воды.

Всего в Москве работают четыре станции, которые подают в водопровод очищенную воду из Москвы-реки и Волги. Рублевская снабжает столицу третей частью от всего объема воды. Работники станции не приближаются к резервуарам без предварительной дезинфекции. Доступ персонала к воде сейчас ограничили. Специальным обеззараживающим раствором постоянно обрабатывают все помещения и транспорт предприятия.

Эпицентр пандемии коронавируса находится в Москве. Около половины случаев заражения (более 45 тысяч) в России зафиксировали в столице. Всего российские медики выявили 87 147 инфицированных.

Как ранее предположила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович, Москва сейчас достигла пика пандемии 2019-nCoV, тогда как в регионах ситуация иная.