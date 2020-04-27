Усиленный режим дезинфекции питьевой воды ввели в Москве из-за коронавируса
«Должен быть усилен кратно контроль за водоподготовкой, очисткой, пробами, которые здесь (на станции водоподготовки Рублевская — прим. ред.) берутся, а также ужесточение режима очистки стоков», — приводит РИА «Новости» слова мэра Москвы Сергея Собянина во время посещения станции столичного водоканала.
Градоначальник отметил, что в период пандемии «Мосводоканал» ввел усиленный режим дезинфекции и ужесточил контроль безопасности питьевой воды. Ежедневно на всех станциях водоподготовки мегаполиса проводят около пяти тысяч проб, чтобы исключить возможное заражение воды.
Всего в Москве работают четыре станции, которые подают в водопровод очищенную воду из Москвы-реки и Волги. Рублевская снабжает столицу третей частью от всего объема воды. Работники станции не приближаются к резервуарам без предварительной дезинфекции. Доступ персонала к воде сейчас ограничили. Специальным обеззараживающим раствором постоянно обрабатывают все помещения и транспорт предприятия.
Эпицентр пандемии коронавируса находится в Москве. Около половины случаев заражения (более 45 тысяч) в России зафиксировали в столице. Всего российские медики выявили 87 147 инфицированных.
Как ранее предположила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович, Москва сейчас достигла пика пандемии 2019-nCoV, тогда как в регионах ситуация иная.