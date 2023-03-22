Эксклюзив 22 марта 2023, 11:57 «Ушел очень яркий человек». Экс-замруководителя аппарата ЦИК Грачев — о Владимире Чурове Экс-замглавы аппарата ЦИК Грачев: бывший глава ЦИК Чуров был ярким человеком РИА «Новости»

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Бывший председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров был ярким человеком и хорошо знал свое дело. Об этом «360» рассказал экс-замруководителя аппарата ЦИК Владимир Грачев, который много лет с ним работал.

«Мне только что позвонили и сказали [о смерти Чурова]. Сейчас позвонил в МИД, поинтересовался, но мне пока ничего не подтвердили», — заметил он.

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Грачев вспомнил, что познакомился с Чуровым, когда тот работал в Петербурге, занимался внешнеполитическими вопросами в мэрии.

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«Тогда я часто ездил с генсекретарем ООН, и Владимир Евгеньевич все это организовывал. Мы тесно вместе работали. Человек очень четкий, ясный, прекрасно знал проблематику города, международные проблемы. Но потом много лет, когда он возглавлял ЦИК, я был за границей и близко с ним не общался», — вспомнил собеседник «360».

Совместная работа возобновилась, когда Владимир Чуров стал послом по особым поручениям в МИД — Грачев работал замруководителя аппарата ЦИК, отвечал за международные вопросы, и они вместе выступали на семинарах, в том числе за границей.

«Он глубоко знал электоральную проблематику, продвигал электоральную дипломатию как таковую. От нас ушел очень яркий человек», — подытожил бывший замглавы аппарата ЦИК.

О смерти Владимира Чурова на 71-м году жизни стало известно сегодня. Есть информация, что он скончался после операции. Подробности пока не сообщаются.