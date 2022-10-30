Ушел из жизни художник Ревель Федоров | 360°

Общество 30 октября 2022, 20:12 Ушел из жизни художник Ревель Федоров Художник Ревель Федоров скончался в 92 года Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Художник и почетный гражданин Чувашии Ревель Федоров умер на 93-м году жизни. Об этом глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона написал, что член президиума Российской академии художеств в своих произведениях опирался на народное искусство и продолжал традиции изобразительного искусства чувашских мастеров.

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Картины Федорова хранятся в музеях Чувашии, городов России, стран Европы и США и имеют для чувашской культуры огромную ценность.

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Ревель Федоров является лауреатом Государственной премии Чувашской АССР имени К. В. Иванова, Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства, Всероссийской премии имени Ивана Яковлева.

При жизни художнику вручили золотую медаль Российской академии художеств, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Ранее стало известно о смерти известного французского художника-абстракциониста Пьера Сулажа. Он умер на 103-м году жизни. Француз прославился благодаря минималистичным картинам, в которых зачастую преобладал черный цвет.