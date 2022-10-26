Умер французский художник Сулаж | 360°

Общество 26 октября 2022, 19:14 Умер французский художник Сулаж Французский художник-абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет Википедия

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Известный французский художник-абстракционист Пьер Сулаж умер на 103-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на его официальном сайте.

Обстоятельства и причины смерти Сулажа не разглашаются. Француз известен минималистичными картинами, в которых зачастую преобладал черный цвет.

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Работы Сулажа находятся во многих картинных галереях мира, одна из них размещена в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, также их показывали в Третьяковской галерее в 2001 году.

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Известность к Сулажу пришла после первой выставки в обществе «Салон независимых» во Франции в 1947 году. Большое влияние на творчество художника оказали работы его соотечественника Ханса Хартунга.

С 1987 по 1994 год Сулаж трудился над витражами церкви в Конке на юге Франции.

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