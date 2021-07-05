Ущерб экономике от пандемии коронавируса оценили в России

Пандемия коронавируса в прошлом году нанесла ущерб экономике России в размере одного триллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей», — приводит агентство текст документа.

Специалисты ведомства подчеркнули, что этот показатель в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней. По данным Роспотребнадзора, на лечение заболевших ковидом в больницах потратили 183 миллиардов рублей, на тестирование — 198 миллиардов рублей. В 2020 году общая сумма выплат, которую государство направило на борьбу с пандемией и поддержку людей и предприятий, составила 515 миллиардов рублей, говорится в докладе.

Часть федерального бюджета потратили на строительство ковидных госпиталей, перепрофилирование больниц, производство препаратов для диагностики, средств индивидуальной защиты и работу мобильных медицинских бригад и лабораторий.

Повторная вспышка коронавируса произошла в России в начале лета. Как сообщил оперштаб, за все время пандемии в стране выявили 5 610 941 случай COVID-19. От последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 137 925 человек.