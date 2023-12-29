Подмосковье 29 декабря 2023, 16:35 Министр сельского хозяйства Мурашов назвал 2023 год рекордным по урожаю зерна в Подмосковье Фото: unsplash.com

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В Московской области 2023 года стал рекордным по уборке зерновых культур. Об этом сообщил зампред правительства и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

«Было собрано более 735 тысяч тонн, что на 56 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. В 2024 году мы планируем не снижать темпы по валовому производству зерна и добиться очередного рекорда. Так, озимых культур уже посеяно на две тысячи гектаров больше», — рассказал Мурашов.

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По его словам, рекорд в сельском хозяйстве Подмосковья стал возможен благодаря соблюдению технологий, набору новых кадров, господдержке и благоприятной погоде.

На следующий год министерство поставило план по зерновым и зернобобовым — посадить 194 тысячи гектаров, по масличным культурам — 48 тысяч гектаров, овощи — семь тысяч гектаров, картофель — 14 тысяч гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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