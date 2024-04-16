Общество 16 апреля 2024, 10:41 Уровень воды в реке Урал в Орске сократился на 28 сантиметров Вода в реке Урал в Орске снизилась до 592 сантиметров Andrey Titov/Business Online / Global Look Press

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В Орске уровень воды в реке Урал сократился на 28 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«В Орске уровень воды в Урале снизился на 28 сантиметров и составил 592 сантиметра», — отметили в правительстве.

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В Оренбурге уровень воды в Урале снизился на 26 сантиметров и составил 1143 сантиметра. В Илеке ситуация обратная. Там вода прибавила 16 сантиметров, дойдя до отметки в 913 сантиметров. По словам губернатора региона Дениса Паслера, пик паводка в Илеке ожидается с четверга, 18 апреля, по выходные.

В целом ситуация с паводком в Оренбуржье остается напряженной, уточнили в региональном правительстве. По данным на 09:00 по местному времени 16 апреля, на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 39 СНТ подтоплены 14 409 жилых домов и 22 940 приусадебных участков.