Уровень тревожности россиян из-за COVID-19 стал самым высоким в СНГ

Россияне больше всего тревожатся из-за коронавируса среди государств на постсоветском пространстве. Такое исследование по России, Белоруссии, Украине, Армении, Казахстану и Молдавии сделала компания Brand Analytics.

С результатами работы ознакомился РБК. Больше всего переживают из-за сложившихся обстоятельств в Крыму, Магаданской, Курганской и Еврейской автономной областях, Чукотском автономном округе. Спокойнее всего к ситуации относятся в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Сахалинской и Псковской областях.

Для всех стран, попавших в исследование, пик тревожности выдался на конец марта или начало апреля. В России он достиг максимума 8 апреля и равнялся 190. В то время в РФ шла вторая нерабочая неделя, введенная государством из-за коронавируса.

Немного ниже индекс тревожности был в Молдавии (180). На Украине (чуть больше 120 на пике) и в Белоруссии (почти 120 на пике) еще спокойнее относились к происходящему. Самый низкий индекс зафиксирован в Казахстане (чуть меньше 60 на пике) и Армении (чуть более 60 на пике). Минимальный пик тревожности в РФ пришелся на начало августа (ниже 20). Сейчас он держится на отметке около 30.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что пандемию удастся победить, когда в мире появится несколько вакцин от коронавирусной инфекции.