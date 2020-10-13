Глава РАН предположил, что остановит пандемию COVID-19

Пандемию COVID-19 удастся остановить, когда появится несколько разных вакцин против вируса SARS-CoV-2. Благодаря препаратам прививать можно будет разные группы населения по медицинским показаниям.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал РИА «Новости», что поможет избавиться от коронавирусной инфекции. Возможность подобрать подходящий препарат для каждого он назвал решающим фактором.

Сергеев напомнил, что человек может страдать хроническими заболеваниями или иметь предрасположенность к той или иной болезни. Кроме того, возраст у тех, кому делают прививку, разный. Все эти нюансы необходимо учитывать.

«Чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — предположил глава РАН.

Россия зарегистрировала в августе первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» разработали специалисты НИЦ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Две стадии исследований вакцины успешно завершили летом, сейчас идут ее пострегистрационные испытания. В них примут участие 40 тысяч человек.

К 15 октября Минздрав планирует зарегистрировать еще один российский препарат — «ЭпиВакКорону».