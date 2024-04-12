Общество 12 апреля 2024, 16:04 Уровень доверия Путину среди россиян сохранился на 82% ФОМ: работу Путина положительно оценили 82% россиян РИА «Новости»

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Положительная оценка и доверие россиян к президенту Владимиру Путину сохранились на уровне 82% и не изменились с 31 марта. Это следует из результатов опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Результаты исследования опубликовали на сайте организации.

Отвечая на вопрос о качестве работы главы государства, затруднились с ответом 10% респондентов, 8% участников опроса дали отрицательную оценку.

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Схожие показатели оказались в результатах с вопросом о доверии президенту: 8% затруднились с ответом, 10% высказались отрицательно.

Положительный показатель работы правительства с 31 марта вырос на один пункт и остановился на уровне в 60%. При этом деятельность премьер-министра Михаила Мишустина россияне стали ценить больше. График положительной оценки вырос с 57 до 61%.

В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет в 53 субъектах Российской Федерации.

По состоянию на 29 марта работу Путина положительно оценивали 84% опрошенных ФОМ респондентов.