Общество 29 марта 2024, 15:46 Более 80% россиян оценили работу Путина положительно — ФОМ ФОМ: 84% оценивают работу Путина положительно РИА «Новости»

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Большинство (84%) участников нового исследования Фонда общественного мнения заявили, что хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина. Столько же респондентов доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ.

На вопрос об оценке работы президента 84% участников исследования сообщили, что оценивают ее «скорее хорошо». Еще 6% заявили, что оценивают «скорее плохо».

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Спросили респондентов и о доверии к главе государства. В ответ 84% сообщили, что скорее доверяют президенту, 8% — скорее не доверяют.

Работу российского кабмина оценили хорошо 58% опрошенных, 19% посчитали, что правительство работает скорее плохо.

Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводили в период с 22 по 25 марта. Участниками стали 1,5 тысячи человек старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 регионах России.

В качестве метода опроса специалисты использовали интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.