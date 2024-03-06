Общество 06 марта 2024, 23:17 Уровень бедности в России по итогам 2023 снизился до исторического минимума Уровень бедности в России снизился до 9,3% по итогам 2023 года Freepik

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В прошлом году в России количество человек с доходами ниже границы бедности составило 13,5 миллиона человек, это 9,3% населения страны. Статистику предоставил Росстат на официальном сайте.

Уровень бедности в 2023 году на 0,5 процентных пункта ниже результатов 2022 года, которые считались рекордно малыми за всю историю РФ с 1992 года.

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Граница бедности в 2023 году составила 14 339 рублей. Согласно национальным целям России, уровень бедности в стране должен снизиться к 2030 году до 6,5% населения — это в два раза меньше, чем в 2017 году. В четвертом квартале 2023 года этот показатель был на уровне 6,8% населения.

Преодоление бедности — это главная задача правительства, заявил глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он обозначил цели по снижению уровня бедности.