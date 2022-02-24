Уроки отменили на севере Крыма до конца недели

Власти Крыма приняли решение отменить в четверг и пятницу уроки в школах на севере полуострова. Такое заявление сделали в Министерстве образования республики. Об этом написало РИА «Новости».

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в школах около украинской границы, занятия решено отменить.

«На сегодняшний день принимаю решение — во всех районах, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детских садах отменить», — сказал он.

Соответствующие решения приняты после объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции в Донбассе.

«Ее цель — защита людей, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — сказал он в специальном обращении к россиянам.

Президент подчеркнул, что речи об оккупации украинских территорий не идет. Тем временем на Украине ввели военное положение.