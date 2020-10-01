Урбанисты помогут властям преобразить Владивосток после скандала с кладбищенскими лавочками

Власти Владивостока услышали критику горожан после установки гранитных лавочек. Администрация приняла решение создать архитектурный комитет и общественный совет по благоустройству. Туда пригласят архитекторов, дизайнеров, урбанистов.

«Ряд решений по дизайну городских проектов вызвал критику и жителей города, и губернатора. В администрации проводится активная работа, чтобы в дальнейшем такие ситуации не повторялись. В частности, в мэрии будет создан специальный архитектурный отдел. В нем будут работать профессиональные дизайнеры, урбанисты, архитекторы, которые и будут готовить дизайн проектов, связанных с городской средой», — сообщили «360» в пресс-службе администрации Владивостока.

Также в городе создадут общественный совет по благоустройству, куда пригласят не только профессионалов, но и активных жителей Владивостока.

«Мы рассчитываем, что в совместной работе и системе город получит удачные, современные решения и по благоустройству, и по созданию элементов городской среды», — отметила собеседница «360».

Что касается дальнейшей судьбы лавочек, урн и вазонов, то этот вопрос пока не решен. Глава Владивостока Олег Гуменюк считает, что эти предметы нужно адаптировать под городское пространство и сделать их функциональными.

Несколькими днями ранее во Владивостоке разгорелся скандал из-за того, что власти города поставили на улице гранитные лавки, урны и вазоны. Местные жители посчитали, что этим предметам самое место на кладбище. Люди, чтобы показать свое отношение к происходящему, стали приносить к лавочкам венки и ленточки с говорящими фразами: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда».