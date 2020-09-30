Администрация объяснила появление в центре Владивостока атрибутики кладбищ

Установка гранитных лавочек, вазонов и урн во Владивостоке вызвала шквал критики. Горожане сравнили новые предметы городского ландшафта с атрибутикой кладбища. Администрация столицы Дальнего Востока не поняла, почему их старания не оценили и пока не решила, как на это реагировать.

«Не исключено, что будут приняты какие-то решения насчет всего происходящего. Пока этого решения нет. Венки убрали», — заявила «360» заместитель начальника управления по работе со СМИ администрации Владивостока Виктория Лебединец.

По ее словам, закупка проходила по 44-му Федеральному закону, ее проводили специалисты администрации города через электронный аукцион. Изначально было техническое задание, в котором прописали необходимое для закупки. Лебединец отметила, что визуальный проект существовал до установки.

«Он соответствует тому, что есть», — отметила представительница мэрии.

Жителям не понравились десять вазонов, десять скамеек и пять урн из гранита, которые не так давно установили во Владивостоке. Горожане посчитали, что эти предметы больше подходят для кладбища. В качестве протеста люди принесли к лавочками венки с ленточками: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда».