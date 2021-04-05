Уральский депутат предложил штрафовать работников за нецензурную брань

Депутат Госдумы РФ Андрей Ветлужских выдвинул инициативу, согласно которой сотрудников будут привлекать к административной ответственности за нецензурную лексику на рабочем месте, написал сайт URA.ru.

Как он считает, употребление мата может считаться мелким хулиганством.

«Если работник на рабочем месте позволяет себе употреблять нецензурную лексику, то он может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.1. „Мелкое хулиганство“ КоАП РФ», — уточнил Ветлужских.

Парламентарий уверен, что необходимо добиваться включения в правила внутреннего трудового распорядка организации обязанности сотрудников быть взаимно вежливыми и вести себя прилично с клиентами. При нарушении таких требований работодатель сможет привлечь подчиненного к дисциплинарной ответственности.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский разъяснил принятый накануне в России законопроект о нецензурной лексике в Сети. Он отметил, что пункты этого проекта носят исключительно рекомендательный характер.