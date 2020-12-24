Депутат разъяснил законопроект о нецензурной лексике в Сети
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский разъяснил принятый накануне в России законопроект о нецензурной лексике в Сети, информирует радио «Говорит Москва».
Он отметил, что пункты этого проекта носят исключительно рекомендательный характер. По словам парламентария, о наказаниях для нарушителей этих предписаний речи не было.
«Несколько странно, что обращают внимание лишь на просьбу не допускать нецензурную лексику. Мне кажется, что она у нас кочует из закона в закон. Наверняка в самих правилах любой площадки тоже есть такие фразы, просто их никто не читает», — подчеркнул Боярский.
Депутат добавил, что никаких ограничений за использование обсценной лексики пока не вводилось. Он уверен, что избавиться от этого явления в народе не выйдет, но соблюдать культурные рамки необходимо.