Уральские ученые вернулись в Россию из ЮАР

Застрявшие в ЮАР из-за отмены авиасообщения участники научной экспедиции Уральского федерального университета вернулись в Россию. Об этом со ссылкой на пресс-службу УрФУ написало РИА «Новости».

Ученые смогли вернуться из ЮАР рейсом «Эфиопских авиалиний». Группа из шести исследователей вылетела из аэропортов Кейптауна и Йоханнесбурга с пересадкой в Аддис-Абебе. Самолет в субботу утром прибыл в аэропорт Домодедово.

Члены экспедиции УрФУ завершили исследовательскую миссию. На родину они привезли фрагмент, предварительно опознанный как метеорит-хондрит. Весной в Россию доставят еще несколько образцов. Их изучат в лабораториях вуза в Екатеринбурге.

Члены поискового метеоритного отряда УрФУ — участники Российской антарктической экспедиции — не могли вылететь из Кейптауна в связи с отменой авиасообщения. Рейсы KLM и Lufthansa были организованы только для граждан ЕС и людей с шенгенской визой, привитых от коронавируса вакциной, одобренной ВОЗ.

Всего около 100 россиян в субботу вернулись из ЮАР на самолете «Эфиопских авиалиний».