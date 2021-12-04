Самолет с россиянами из ЮАР приземлился в Домодедово

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР приземлился в аэропорту Домодедово. О прибытии рейса ET 760 свидетельствуют данные онлайн-табло.

«Эфиопские авиалинии» организовали два коммерческих рейса для вывоза россиян из ЮАР. Из Кейптауна и Йоханнесбурга в Эфиопию вылетели около 100 человек. В Аддис-Абебе они пересели в один самолет. Стоимость билетов составила около 100 тысяч рублей.

Многие авиакомпании в ноябре приостановили полеты в ЮАР в связи с обнаружением в этой стране нового «омикрон»-штамма коронавируса. Прямого авиасообщения между Россией и ЮАР нет, поэтому в стране остались сотни россиян, которые ранее прибыли туда стыковочными рейсами. Некоторые туристы вылетают из ЮАР самостоятельно. «Эфиопские авиалинии» организовали рейсы для россиян при участии дипломатических представительств России в ЮАР.

Коронавирус ранее обнаружили у двух россиян, прилетевших из Южной Африки. В Роспотребнадзоре сообщали, что у обоих туристов взяли образцы биоматериала для определения конкретного штамма. По прибытии их отправили на двухнедельных карантин.