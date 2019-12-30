«Уральские пельмени» потребовали от экс-директора 200 млн рублей

«Уральские пельмени» подали иск в арбитражный суд Москвы о взыскании 200 миллионов рублей с компании «Идея Фикс Медиа» (ИФМ), которая контролируется экс-директором шоу Сергеем Нетиевским.

Как сказано в опубликованном определении суда, иск подан из-за незаконного использования товарного знака «Уральские пельмени». Так, от ответчика требуют прекратить использовать обозначение, похожее «до степени смешения» с данным логотипом. Предварительное заседание по делу должно пройти 19 февраля.

По информации Роспатента, упоминаемый товарный знак зарегистрировали в 2015 году на имя другой компании Нетиевского — First Hand Media. Она в 2017 году передала исключительные права на бренд «Уральским пельменям». Знак можно использовать в сфере развлечений, в рекламе, а также на одежде, компакт-дисках и так далее.

Кроме того, в арбитражном суде Москве 28 января должны пройти предварительные слушания по иску «Уральских пельменей» к First Hand Media. Речь идет о 1,8 миллиона рублей за использование другого своего бренда. Тот товарный знак «Уральские пельмени» Роспатент зарегистрировал на имя правопредшественника истца в 2007 году с приоритетом от 2005 года.

А в декабре столичный арбитражный суд вернул «Уральским пельменям» два иска к ИФМ на общую сумму 210 миллионов рублей без рассмотрения по просьбе истца. Участники «Уральских пельменей» сейчас одновременно проводят несколько судебных разбирательств с компаниями Нетиевского. Об этом сообщило РИА «Новости».

ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» с уставным капиталом 10 тысяч рублей, по данным ЕГРЮЛ, учредили в 2011 году десять участников шоу. Это Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков и Максим Ярица, а также сам Сергей Нетиевский. Каждому из них принадлежит 10% в компании.