«Уральские пельмени» подали новые иски к фирмам Нетиевского

По данным информагентства, в одном иске «Уральские пельмени» требуют деньги от компании «Идея Фикс Медиа» (ИФМ). Нетиевский является ее финансовым директором. Другой иск подан к студии Нетиевского First Hand Media. Речь идет о 1,8 миллиона рублей. Конкретики нет, поскольку в коллективе договорились не раскрывать детали дела.

«Не беспокойтесь, все нормально, так надо», — заверил директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов.

Уточняется, что конфликт между Нетиевским и «Уральскими пельменями» длится уже четвертый год. Они обвиняют друг друга в выводе денег из проекта.