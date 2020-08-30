Уралец прожил год в квартире с мумией

Женщину начали искать соседи, поскольку долгое время не видели ее. Когда квартиру вскрыли, правоохранители обнаружили уже мумифицированное тело.

Полиция установила личность погибшей. Ей оказалась 85-летняя местная жительница. Тело лежало в квартире, где прописан одинокий пожилой мужчина. Соседи утверждают, что пенсионер прожил так почти год.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалистам предстоит установить точную причину ее смерти. Материалы переданы из территориального отдела полиции в региональный СКР.

Тело направлено на исследование, в том числе для выяснения давности наступления смерти, отметили в Следственном комитете по Свердловской области. На трупе имеются признаки резко-гнилостных изменений, явных признаков криминала нет. Следователи выясняют, жил ли мужчина в квартире с трупом, как это утверждают соседи.

Ранее труп 85-летней жительницы Икши обнаружили в одном из гаражей в Подмосковье. Пенсионерка скончалась в результате закрытой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер и разрыва внутренних органов. В убийстве подозревается владелец постройки и сосед женщины.