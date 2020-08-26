Тело пенсионерки нашли в подмосковном гараже. Мотив убийства мог оказаться необычным

В Подмосковье в одном из гаражей обнаружен труп 85-летней жительницы Икши. В убийстве подозревается владелец постройки и сосед пенсионерки. По данным следователей, он нанес смертельные увечья женщине во время ссоры. Сын погибшей рассказал «360», что на самом деле могло произойти с его матерью.

24 августа в поселке Икша Дмитровского района Московской области в гараже было найдено тело пожилой женщины. Внешние признаки насильственной смерти отсутствовали. Однако судмедэксперт установил, что пенсионерка скончалась в результате закрытой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер и разрыва внутренних органов.

В ходе расследования полиция установила, что преступление совершил 58-летней владелец гаража. С убитой он проживал в одном доме. Мотивом убийства послужили внезапно возникшие неприязненные отношения во время ссоры.

По словам местной жительницы, погибшая проживала со своей дочерью и уже долгое время страдала деменцией.

«У нее Альцгеймер давным-давно. Она могла где-то упасть, где-то разбиться», — предположила она.

При этом о возможном конфликте между ними женщина ответила отрицательно.

«Ну, может, он как-то и знаком с ней, но ничего общего там нет абсолютно. Какой у них может быть конфликт с бабкой сумасшедшей?» — удивилась она.

Вместе с тем сын погибшей сообщил, что мужчина намеренно убил пенсионерку.

«Он ее убил, и ее будут хоронить в закрытом гробу. Говорят, ненормальный, у него умер сын, и у него съехала крыша. Он решил, что [неправильно, что] старики живут, а молодые умирают», — рассказал он, добавив, что только что вернулся от следователя.

Сын подтвердил, что у 85-летней женщины была очень плохая память — ее не раз приводили домой сотрудники полиции, так как она терялась.

«Все, что ей говорят, она забывает буквально сразу. Если ее оставить пару минут на лавочке — она теряется и уходит. Так она могла и за конфетку [пойти в гараж], совсем ребенок», — пояснил он.

Мужчина подчеркнул, что самостоятельно его мать не пошла бы в этот гараж.

«Ее нашли в гараже убитой. Он ее заманил туда. Она не пойдет в замкнутое пространство, где нет никого. Ее можно только привести за руку», — заявил он.

По его словам, следственная группа уже предъявила обвинение подозреваемому в насильственных действиях соседу и собрала доказательства его вины. Однако обвиняемый нанял адвоката и все отрицает.