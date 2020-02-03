Уралец ответит в суде за то, что заразил жену ВИЧ

Мужчине поставили диагноз в 2000 году, а женился он в 2001-м, но при этом ничего не сказал о ВИЧ супруге. В итоге женщина заразилась от него.

«Прокуратурой Копейска утвержден обвинительный акт уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя», — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас уголовное дело отправили в Копейский городской суд, где его рассмотрят по существу. Мужчину обвинили по статье УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией». Ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

О вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ) мир узнал в 1980-е годы. Вирус передается через половой акт, зараженные иглы (шприцы), от ВИЧ-положительной мамы ребенку или в результате переливания инфицированной крови. Уже много лет существует тест на определение ВИЧ. В России его может пройти любой желающий.

Ранее ученые из Швеции и Великобритании впервые протестировали новое лекарство на основе сахара. Они утверждают, что препарат поможет больным ВИЧ, гепатитом и герпесом.