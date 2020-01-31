Ученые придумали новое лекарство от ВИЧ, гепатита и герпеса

Эксперты разработали препарат на основе молекул сахара.

Ученые убеждены, что лекарство поможет уменьшить риск резистентности у патогена и не нанесет повреждений здоровым тканям. По их словам, препарат эффективно действует при лечении серьезных вирусных заболеваний. В их число входят герпес, гепатит С, ВИЧ и вирус Зика.

«Сейчас существует множество современных препаратов, способных подавлять серьезные вирусы, однако ученые неоднократно сталкиваются с тем, что некоторые вирусы могут мутировать и становиться резистентными, то есть устойчивыми к терапии», — пояснили специалисты.

Авторы исследования стремились разработать препарат, который не просто подавляет вирусы, но и уничтожает патоген. Им удалось получить лекарство, в котором модифицированные молекулы сахара прикрепляются к поверхности вируса и разрушают его мембрану. Это разрушает патоген, а значит помогает полностью убить вирус.

Тестирование ученые провели на мышах, но уже запатентовали технологию. Скоро опыты будут проводить на добровольцах.