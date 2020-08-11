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    11 августа 2020, 21:23

    УПЦ не примет в свой состав схимонаха Сергия

    Артур Блянихов

    Украинская православная церковь (УПЦ) обозначила, что не намерена принимать под свою юрисдикцию опального схимонаха Сергия из Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
    УПЦ не примет в свой состав схимонаха Сергия

    В УПЦ заверили, что схимонах не обращался к ним с подобным предложением.

    «Наша церковь не планирует принимать его в свой состав», — пояснили в УПЦ.

    Пресс-секретарь схимонаха Всеволод Могучев также отрицал эту возможность.

    По данным информагентства, скандал со схимонахом Сергием разгорелся после того, как он предал анафеме всех тех, кто верит в пандемию коронавируса. По решению церковного суда Сергия лишили священного сана. В Российской православной церкви уверены, что Сергий незаконно удерживает Среднеуральский женский монастырь.

    Ранее в монастыре умерла девочка, у которой был рак мозга. По словам родителей и самого Сергия, именно это заболевание стало причиной смерти. Однако правоохранители все равно начали проверку.

    «Хотя у нас и не больница, мы старались всем, что скажет Виктор Михайлович (врач, который наблюдал девочку в монастыре, — прим. ред.), и питанием, и лекарствами обеспечить. И самое главное — любовь, любовь всего монастыря и паломников. Она действительно была нам утешением», — признался схимонах.

    Новости SMI.FM