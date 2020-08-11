УПЦ не примет в свой состав схимонаха Сергия

В УПЦ заверили, что схимонах не обращался к ним с подобным предложением.

«Наша церковь не планирует принимать его в свой состав», — пояснили в УПЦ.

Пресс-секретарь схимонаха Всеволод Могучев также отрицал эту возможность.

По данным информагентства, скандал со схимонахом Сергием разгорелся после того, как он предал анафеме всех тех, кто верит в пандемию коронавируса. По решению церковного суда Сергия лишили священного сана. В Российской православной церкви уверены, что Сергий незаконно удерживает Среднеуральский женский монастырь.

Ранее в монастыре умерла девочка, у которой был рак мозга. По словам родителей и самого Сергия, именно это заболевание стало причиной смерти. Однако правоохранители все равно начали проверку.

«Хотя у нас и не больница, мы старались всем, что скажет Виктор Михайлович (врач, который наблюдал девочку в монастыре, — прим. ред.), и питанием, и лекарствами обеспечить. И самое главное — любовь, любовь всего монастыря и паломников. Она действительно была нам утешением», — признался схимонах.