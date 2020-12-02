Управляющий севастопольским приютом обвинил в смерти щенков их защитницу

Управляющий скандально известным севастопольским приютом для собак Руслан Керимов в разговоре с «360» рассказал, что щенкам перед смертью что-то вкололи. Запись с видеокамер якобы показала, что уколы сделала зоозащитница, которая обвинила приют в жестокости.

Собачий приют ООО «Севастопольский центр „Право“», прославился на всю Россию после видео зоозащитницы Татьяны Дмитричевой, где она обвинила руководителей в издевательствах над животными: собак не кормили, везде грязь, а по углам лежали мертвые щенки. Место содержания бездомных животных проверила комиссия, сформированная по поручению губернатора Михаила Развозжаева.

«Во время проверки оказалось, что перед смертью щенкам вкололи неизвестное вещество. После результатов вскрытия будет известно, что это за препарат. Уколы сделала, судя по видеозаписям, сама зоозащитница», — рассказал «360» Руслан Керимов.

По словам собеседника «360», на записях видно, что Татьяна Дмитричева с еще одной женщиной набрали шесть ампул неустановленного вещества. После этого они зашли в вольер и попросили волонтера помочь подержать щенков. Как утверждает Руслан, разрешения на эти уколы он не давал.

«После уколов Татьяна на протяжении недели приходила и контролировала животных. Через неделю она посетила приют еще раз, когда щенки уже были вялые. Сказала, что щенкам нужен специальный температурный режим и им холодно. Хотя у нас есть еще меньше щенки, которые острее реагируют на холод, но они были в порядке», — отметил управляющий приюта.

В помещениях приюта прибавили отопление, положили подстилки, но ничего не помогло. После просмотра видеозаписей Руслан решил подать заявления в прокуратуру и Следственный комитет.

Он считает, что зоозащитница специально пришла в приют в тот момент, когда в нем еще не успели убрать вольеры, чтобы скомпрометировать его работу.

«Во-первых, Татьяна обвинила, что собаки получают одну пачку корма на неделю и не получают воду. Затем она сказала, что вольеры не чистят от фекалий. Она себе противоречит: если собаку не кормить, то она и гадить не будет» — сказал управляющий приютом.

Вольеры, по словам Руслана, не могут быть оперативно убраны с утра по одной причине — не хватает рук. Очень сложно найти человека, который согласится убирать фекалии за собаками. Поэтому вольеры вычищают в течение дня.