Зоозащитница из Севастополя рассказала «360», что местный приют для бездомных собак напоминает концлагерь: везде грязь, еды и воды почти нет, а в углах лежат уже мертвые животные. Татьяна Дмитричева борется с несправедливостью своими силами, но результата почти нет.

Речь идет о городском приюте на Монастырском шоссе ООО «Севастопольский центр „Право“». Такое название учреждение получило, потому что тендер выиграли юристы, отмечает активистка.

«Я попала туда случайно, у меня потерялась подшефная собачка. Я ее везде искала. Дала объявление в интернете, что она потерялась. Люди посоветовали съездить в отлов, потому что отлавливают всех подряд. Я поехала. Свою собачку я не нашла, но увидела там настоящий концлагерь», — рассказала Дмитричева.

Собаки находились в вольерах в большом количестве — суммарно 200 голов. Как выяснилось, чем больше животных, тем больше корма дают таким организациям. Помещение было в фекалиях и моче, а животные явно давно не ели.

«Мне так стало стыдно, что я приехала без еды. И я стала ездить туда. Неделю вместе с другими волонтерами мы таскали туда ведрами каши и кормили этих животных. Потом я поняла, что этим делу не поможешь. Потому что животные мрут, операции проведены некачественно. Например, у одной собачки разошелся шовчик», — вспоминает она.

В результате зоозащитница написала заявление в полицию о жестоком обращении с животными, но это не помогло. Она поделилась с «360» кадрами, сделанными в приюте. На них видны измученные и исхудавшие собаки, все они грязные и очень уставшие, а некоторые имеют раны.

«Полиция отреагировала не должным образом. Участковый пришел, но ничего не сделал, даже не заставил их покормить. Хотя собаки очень просили кушать», — рассказала собеседница «360».

По ее словам, очень жестоко не давать животным еду и воду. Поэтому она пришла с этой проблемой на телевидение. И дело немного сдвинулось. Была проведена проверка. Но на этом активистка не остановилась и обратилась в управление ветеринарной медицины и другие ведомства. Но это дало незначительный для пострадавших собак результат. Вольеры лишь немного прибрали. Но в помещениях все равно холодно, сыро и нет достаточного количества еды.

«Это свинарник. Место абсолютно противоречит правилам содержания бездомных животных <…>. Ад кромешный», — возмутилась Дмитричева.

Она также добавила, что директор приюта Руслан Керимов, по ее мнению, находится не на своем месте, потому что животных не любит. Кроме того, некоторые собаки там живут на цепях, так как их считают агрессивными. Но зоозащитница обратила внимание, что этот факт никто не проверял. Этих животных даже никто особо не кормит, потому что их все равно будут усыплять.