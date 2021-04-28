Сфера ЖКХ испугалась двойных проверок для управляющих компаний

Управляющие компании ждут двойные проверки со стороны государственной и муниципальной жилищных инспекций. Представители отрасли считают, что из-за этого содержание домов в России только ухудшится.

Госдума должна рассмотреть поправки правительства в законопроект о госнадзоре, сообщила газета «Известия». Они наделяют сразу два органа правом проверять выполнение УК обязательных требований к содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Такая возможность появится у государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля. Эксперты не исключили, что с управляющих компаний за одно и то же нарушение будут в итоге брать двойные штрафы по разным предписаниям. Опасения разделили и представители крупных УК.

У вице-премьера Марата Хуснуллина, Минэкономразвития и комитетов ГД попросили установить четкие границы полномочий для контролирующих органов. Ко второму чтению законопроекта это обещали сделать.

Тем не менее качество услуг коммунальщиков зачастую не нравится жильцам. На работу УК жалуются в 15% случаев.