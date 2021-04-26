Более 800 млн рублей получат Чебоксары на улучшение дорог

В Чебоксарах одной из тем еженедельной планерки под председательством главы городской администрации Алексея Ладыкова стало улучшение улично-дорожной сети по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил портал Infox.

Директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов уточнил, что городу выделят на улучшение дорог в общей сложности 815 миллионов рублей. По данным издания, под ремонт попадают участки улиц Фучика, Гражданская, И. Яковлева, Академика Крылова, Шевченко, К. Иванова, Короленко, Привокзальная, 324-й Стрелковой дивизии, Калинина и Университетская. «Подрядчик приступил к демонтажу бортовых камней, фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия проезжей части. Строительный контроль ведет специализированная организация из города Казань», — рассказал Белов.